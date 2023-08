Marcelo veta pacote Mais Habitação

Marcelo Rebelo de Sousa vetou o programa Mais Habitação, o anúncio foi feito esta segunda no site da Presidência.

“O Presidente da República devolveu à Assembleia da República, sem promulgação, o Decreto que aprova medidas no âmbito da habitação, procedendo a diversas alterações legislativas", lê-se na nota.

Foram manifestadas preocupações quanto à execução das medidas a curto prazo.

“Em termos simples, não é fácil de ver de onde virá a prometida oferta de casa para habitação com eficácia e rapidez”, acrescentou Marcelo.

O chefe de Estado considera que, “a maioria absoluta parlamentar pode repetir, em escassas semanas, a aprovação acabada de votar. Mas, como se compreenderá, não é isso que pode ou deve impedir a expressão de uma funda convicção e de um sereno juízo analítico negativos".

O Mais Habitação foi aprovado pelo parlamento em julho, mas apenas com votos a favor do PS. O PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP e BE votaram contra, enquanto que o PAN e o Livre abstiveram-se.