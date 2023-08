Presidente da República inicia hoje visita oficial de dois dias à Polónia

Marcelo Rebelo de Sousa inicia, esta segunda-feira, uma visita oficial de dois dias à Polónia, que inclui encontros com altas individualidades do país, entre as quais com o seu homólogo, Andrzej Duda, e com a comunidade portuguesa.

O Presidente da República almoça com Duda, na terça-feira, mas também com os líderes da câmara baixa do parlamento polaco, Elżbieta Witek, e do Senado, Tomasz Grodzki.

A agenda de hoje começa com um encontro com estudantes na Universidade de Varsóvia, ao qual se segue uma visita guiada à exposição “Centenário das Relações Diplomáticas Portugal-Polónia”, na capital polaca

Um encontro com a comunidade portuguesa na Polónia, na Biblioteca Nacional de Varsóvia, e a inauguração da sala de leitura de língua portuguesa completam o primeiro dia da visita de Marcelo.