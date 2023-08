Médicos dos Açores, Alentejo e Algarve em greve no final de agosto

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) anunciou, este domingo, que o pré-aviso de greve regional dos médicos que exercem funções nas regiões dos Açores, Alentejo e Algarve, nos dias 30 e 31 de agosto.

O SIM, em comunicado, anuncia "a paralisação total e com ausência dos locais de trabalho" de médicos que "exercem funções na Região Autónoma dos Açores, na área da Administração Regional de Saúde do Alentejo e na área da Administração Regional de Saúde do Algarve".

A greve decorre a partir das 00h00 do dia 30 de agosto até às 24h00 do dia 31.