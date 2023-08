Sérgio Conceição não vai fazer conferência de imprensa

Os jogadores do FC Porto realizaram este domingo o último treino de preparação para o jogo com o Farense. A sessão foi no Olival e Sérgio Conceição não contou com Romário Baró, Evanilson e Gabriel Veron.

O treinador dos azuis e brancos, tal como na primeira jornada, não fez a conferência de imprensa de antevisão da partida.

Conceição foi suspenso pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol por 23 dias, por causa dos incidentes na Supertaça Cândido de Oliveira frente ao Benfica.

Este será o segundo jogo de castigo do técnico.