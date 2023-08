Otávio despediu-se dos companheiros no Olival

Otávio já não vai jogar com o Farense, no Estádio do Dragão, este domingo.

O brasileiro vai ser jogador do Al Nassr e já despediu-se dos companheiros, no Olival, assim como de Pinto da Costa e do administrador Luís Gonçalves.

O médio vai ganhar perto de 13 milhões de euros por época na Arábia Saudita, num contrato de três temporadas.

Nesta transferência, o FC Porto vai receber 60 milhões de euros, mas 19,5 milhões de euros vão para o banco BMG, que detém 32,5% do passe do jogador.