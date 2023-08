Os grandes que se cuidem

O campeonato nacional começou com grandes surpresas. Se alguém pensava que a época 2023/24 seria um passeio, e que as goleadas eram um dado adquirido, vai ter de refazer as contas. Dos quatro candidatos ao título – até ver, não há nada que retire o Braga dessa condição –, nenhum saiu completamente descansado da primeira jornada. Aliás, há muito tempo que não se via tamanha tremideira entre os grandes.

As derrotas do Benfica e do Braga são comprometedoras pelos investimentos realizados no reforço dos plantéis (69 milhões de euros gastos pelos encarnados e 17,8 milhões pelos bracarenses) e pelas expetativas criadas. Obviamente que ninguém ganha ou perde um título à primeira jornada, mas não custa nada lembrar que, na época passada, o FC Porto deixou o Benfica ganhar uma vantagem importante, ao ceder pontos frente a equipas que não eram do seu campeonato, e o Sporting ficou afastado da luta pelo título muito cedo.

Tratou-se de uma jornada sem grandes casos de arbitragem, os arautos da desgraça não têm muito para contar esta semana, com alguns resultados curiosos e registos interessantes. Foi também a jornada em que o campeonato teve, pela primeira vez, uma árbitra assistente em campo – Andreia Sousa fez parte da equipa de arbitragem de Ricardo Baixinho no jogo Rio Ave-Chaves.

A liga começou com uma dinâmica ofensiva, nos nove jogos marcaram-se 34 golos, com uma média de 3,8 golos por jogo, e não houve nenhum empate. O espetáculo foi bom, vamos ver o que acontece este fim de semana, onde o Benfica e FC Porto têm jogos aparentemente mais fáceis (frente a Estrela da Amadora e Farense, clubes que vieram da segunda divisão), enquanto o Sporting defronta o Casa Pia em Rio Maior (casa emprestada dos galos) e o Braga joga no campo do Chaves, outro perdedor. Da primeira jornada fica também a confirmação de que o novo avançado do Sporting, Gyökeres, tem golo e é um grande reforço para os leões.

Castigados

Os incidentes do jogo da Supertaça entre Benfica e FC Porto (2-0) continuam a atingir os azuis e brancos. O Conselho de Disciplina castigou Sérgio Conceição com um jogo de suspensão mais 23 dias. Os motivos do castigo foram: a expulsão, os insultos ao árbitro e a demora em abandonar o relvado. O treinador terá de pagar ainda uma multa de 12.444 euros. O jogo de suspensão foi cumprido na primeira jornada, e agora faltam os 23 dias, pelo que o técnico deverá estar ausente do banco de suplentes nos jogos frente ao Farense, Rio Ave e Arouca, isto se não aparecer qualquer recurso ou providência cautelar. Pepe também foi expulso nesse jogo e castigado com dois jogos de suspensão (um pela expulsão e outro por injúrias ao árbitro) – um foi cumprido frente ao Moreirense e o segundo será frente ao Farense.