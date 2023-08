Taiwan deteta 42 aviões militares chineses perto da ilha

Taipé detetou este sábado a presença de 42 aviões militares chineses nas imediações da ilha, horas após a China ter anunciado o início de exercícios militares marítimos e aéreos em torno de Taiwan.

O Ministério da Defesa taiwanês disse que entre os aviões detetados estavam caças J-10 e J-11, sendo que 26 das 42 aeronaves atravessaram a linha mediana que separa a ilha da China continental.

Em comunicado na rede social X, o ministério disse ainda que também foram detetados oito navios militares chineses entre as incursões, que começaram por volta das 9h (2h em Lisboa).

As autoridades de Taiwan responderam com o destacamento de aviões e navios e com a ativação de sistemas de mísseis terrestres, referiu o comunicado.

Em reação, o Ministério da Defesa de Taipé disse num comunicado que "condena veementemente este comportamento irracional e provocativo e enviará as forças adequadas em resposta (...) a fim de defender a liberdade, a democracia e a soberania de Taiwan".

A China considera Taiwan uma das suas províncias e não renuncia ao eventual uso da força militar para conseguir a reunificação.