Atropelamento no Cadaval suspende circulação na Linha do Oeste

Um atropelamento ferroviário na zona de Vale Francos, concelho do Cadaval, suspendeu esta sexta-feira a circulação na Linha do Oeste entre Outeiro e Caldas da Rainha.

Fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) disse, à agência Lusa, que a circulação está suspensa desde as 19h53, entre as estações do Outeiro e Caldas da Rainha.

O incidente provocou uma vítima, mas não há mais informações sobre o que aconteceu.