Continente e Madeira sob aviso amarelo no fim de semana devido ao calor

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou 11 distritos de Portugal continental sob aviso amarelo no domingo e o arquipélago da Madeira a partir de sábado devido à previsão de tempo quente.

A Madeira vai estar sob aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima entre as 12h de sábado e as 21h de domingo.

No continente, os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Lisboa, Beja, Castelo Branco e Portalegre vão estar sob aviso amarelo por causa do tempo quente entre as 12he as 21h de domingo.

Recorde-se que na quinta-feira, o ministro da Administração Interna alertou para o aumento da temperatura e do risco de incêndio a partir do fim de semana e para a necessidade de ser evitado o uso do fogo.