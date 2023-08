Autoridade e Conhecimento

A educação através do movimento é mais completa do que a educação passiva, ou seja, aquela que é baseada na passividade e não na acção. A Cinesiologia só fez sentido ser ensinada quando o ser humano atinge a libertação dos seus sentidos convergindo então para o controlo completo do organismo, ou seja, das diversas estruturas em confronto.

A autoridade é a linha de força que mantém homens fiéis a determinados fins, em princípio são os fins de Estado, na prática são os fins que o Governo entende… Sem autoridade não há ordem e sem esta não há justiça, embora esta possa ser relativa. A autoridade pressupõe sempre conhecimento acima da média e daí ser difícil ter alguma autoridade com pouco saber. O carácter de uma pessoa é uma marca que fica impressa, já que não se muda de caracter, acentua-se com a idade e com a maturidade. O conhecimento com a experiência faz com que surja a maturidade, ou seja, as vivências existenciais que nos dão sensibilidade e que afirmam os nossos sentidos. O controlo da mente e do corpo, em simultâneo, dá-nos a chave da equação, ou seja, leva-nos à homeostase, um estado de equilíbrio orgânico e emocional. A educação através do movimento é mais completa do que a educação passiva, ou seja, aquela que é baseada na passividade e não na acção. A Cinesiologia só fez sentido ser ensinada quando o ser humano atinge a libertação dos seus sentidos convergindo então para o controlo completo do organismo, ou seja, das diversas estruturas em confronto.

O grande desafio que hoje se coloca a quem estuda Cinesiologia, ou Motricidade Humana, que está um século distante da Educação Física escolar dos anos da Segunda Guerra (1939-45), é que a Educação Física escolar tem que ser, hoje, adaptada à Ciência do Movimento (Cinesiologia) com rendimento positivo, num desafio constante às estruturas em acção, com imaginação e empenho de modo a desenvolver o corpo humano de forma a equilibrar e possibilitando gestos precisos com eficácia e rendimento, particularmente importantes nos jogos desportivos modernos, com “souplesse”, com leveza, este é o grande desafio que é lançado, hoje, e que se não for bem aproveitado pelos alunos do secundário, não haverá mais ensino académico de Motricidade Humana na Universidade, por que deixa de ser praticado, passando a ser uma actividade indeterminada, imprecisa e sem nexo.