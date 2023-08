Morreu jovem italiano que participou na JMJ

Um jovem, de 24 anos, que participou na Jornada Mundial da Juventude, morreu na sexta-feira passada. Ao que tudo indica, Luca Re Sartù poderá ter contraído uma bactéria multirresistente quando esteve em Portugal.

Os sintomas do jovem, natural de Itália, poderão ter começado em Portugal, com Sartù a apresentar febre e pouca energia. Foi medicado cá, mas não resultou de muito.

“Vamos assumir que ele contraiu a bactéria estafilococos em Lisboa”, disse o pai do jovem, Francesco Re Sartù, à imprensa intaliana.

“No regresso, quarta-feira pelas 23:30 (hora local, 22:30 em Lisboa) no aeroporto de Bérgamo [Milão], ele foi levado para as urgências do hospital Mater Domini, em Castellanza, onde teve um ataque cardíaco”, afirmou a mesma fonte.

“Quinta-feira de manhã, transferiram-no para a unidade coronária do hospital de Monza, mas ele nunca recuperou. Até que nos deixou na sexta-feira à tarde”, concluiu.

A bactéria multirresistente que o jovem poderá ter contraído designa-se de estafilococos.