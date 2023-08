Viajar. "Fica a ânsia de um dia poder conhecer o mundo"

A maioria das pessoas gosta de viajar. A ideia de sair da zona de conforto, conhecer novas culturas, novos lugares… Deixar para trás preocupações e dedicar-sE a respirar outras paisagens. “Viajar é mudar a roupa da alma”, acreditava Mário Quintana. “Viajar é ser outro constantemente”, concordava Fernando Pessoa.

O tempo que antecede a viagem é, por norma, de alguma ansiedade boa. No momento em que acontece, muita gente se sente quase anestesiada, como se estivesse num sonho. Ao regressar a casa, ficam as memórias e as histórias por contar. Talvez seja por isso algo que faz parte dos desejos de muita gente. No entanto, à medida que o tempo passa, parece que são cada vez menos os jovens que o podem concretizar. Porque todas as viagens, dentro ou fora do país, têm um preço.

Prioridades Camila Carvalho tem 24 anos e trabalha como administrativa num clube de golfe em Melides. A jovem mora em Brescos e nasceu em Drancy, França. Os seus pais viajaram para Portugal 9 meses depois do seu nascimento, em busca de melhores condições a nível profissional. “Dentro do tempo que estivemos em França, viajámos muitas vezes para a vizinha Alemanha e para a Suíça, principalmente durante o verão”, lembra. Depois de se fixarem em Portugal, “havia margem para viajar”: “Estávamos em Ermidas do Sado e íamos muitas vezes para Sines em busca da praia ou para Setúbal para fazer o agradável passeio por Ferry. Todos os invernos íamos visitar a nossa família ao Norte do país, nos arredores de Vila Real, e ficávamos duas semanas – e durante esse tempo visitávamos a Régua, o Porto, Rio Tinto e um pouco de toda a costa daquela zona”.

Camila adora viajar. No entanto, essa dinâmica acabou por mudar durante a crise financeira de 2009: “Deixámos de viajar, pois os meus pais mudaram para empregos por conta própria, o que significou uma redução significativa no vencimento, sem direito a descanso para além do legalmente obrigatório (no caso deles, era fins de semana)”, lamenta a jovem, que começou a ser financeiramente independente há 5 anos. “Nos primeiros trabalhos, só fazia o salário mínimo ou alguns extras do meu hobby, o desenho e a pintura de retratos e cenários. Era muito pouco por mês. Como já sabia que não ia conseguir ajuda dos meus pais para alcançar os meus objetivos, juntei dinheiro para a carta de condução, para o carro e ando a juntar para uma casa”, adianta. Ou seja, tudo o que entrava e entra é para um objetivo maior e não há margem para despesas extra. “Um exemplo: o último arranjo do carro levou metade do meu ordenado e fez mossa nos meus planos de vida”, desabafa.

No final de 2021, a jovem foi mãe e foi aí que “ficou completamente impossível considerar extras”. Para si, as burocracias e o custo de vida dificultam essa possibilidade. “No tempo dos meus pais (há 30 anos), conseguia-se viajar sem grande documentação, sem grandes custos, não havia dificuldades em agarrar numa mochila gigante, encher até à boca de roupa e partir num autocarro pela Europa”, lembra. “Nos dias que correm, a grande maioria da população estuda aproximadamente 21 anos para depois receber o ordenado o mínimo, para tirar 70% deste ordenado para uma renda e ainda com os restantes 30% a ter de fazer jus às restantes despesas mensais. Se tiveres carro próprio e este tiver um problema, deixas de comer nesse mês”, alerta. Além disso, acrescenta, “o custo de vida aqui faz grande parte da equação”. “Não sobra absolutamente nada depois das despesas que implica ‘viver’, e, por isso, estamos a perder a vida a preocupar-nos com ‘sobreviver’”. A jovem acredita que dentro de pouco tempo, viajar passará a ser um “luxo”.

Segundo os dados do 21.º Barómetro Anual de Férias de Verão da Europ Assistance (2022), 79% dos portugueses têm planos para viajar durante os meses de verão e 54% escolhem um destino dentro de portas (o Algarve como local privilegiado e com uma média de gastos na ordem dos 1500 euros por agregado).

O turismo interno é por isso muito alavancado por uma classe média/alta, ficando fora desta equação as classes populares mais baixas. Segundo os dados do Eurostat, 72,6% dos cerca de 2 milhões de portugueses que se encontram em risco de pobreza não conseguem pagar férias fora de casa (em contraste com um 10% da população portuguesa que não se encontra em situação económica tão fragilizada).

Gerir a frustração Tal como Camila, Bárbara Gonçalves viajava muito em pequena. “Recordo com carinho, sendo que o destino era já conhecido como a palma da mão. Era no Algarve que a família se reunia pelo menos 15 dias no Verão com direito a hotel, piscina, água do mar a uma temperatura quente para quem vinha do Norte do país”, conta a jovem tatuadora de 29 anos, natural do Porto, mas atual residente em Vila Nova de Santo André.

Hoje, ficam-lhe apenas as memórias: “Infelizmente, hoje em dia, tornou-se difícil repetir o padrão ou mesmo mudá-lo para outros destinos”, revela. Tendo sido mãe de gémeos em tenra idade (22 anos), agora com quase 30, “planear umas férias como eu as vivi em família, enquanto jovem, é uma meta ainda inalcançável”. “Para retenção de custos já optamos diversas vezes pelo campismo. Até agora, sempre foram felizes os momentos que proporcionamos, mas aumenta a cada ano a necessidade de viajar, conhecer novos países, mostrar-lhes o mundo”, afirma. “Longe de pensar nisso sob uma forma luxuosa, mas de uma forma mesmo que pacata, não nos é possível financeiramente”, esclarece. “Infelizmente, ainda não posso dizer que tenha chegado a nossa hora para explorar o mundo e planear férias, mesmo que com antecipação. Sendo esta uma casa de artistas a recibos verdes, as responsabilidades são imensas para conseguirmos manter estável o lar, as contas, o frigorífico cheio e a responsabilidade de tudo o que acarreta ter dois filhos”, reforça.

Para a tatuadora, a impossibilidade de escolher um destino de férias como as gerações anteriores faziam traz um certo “desconforto”. “Ver preços de sítios para ficar, sem quaisquer luxos acrescidos, dá uma certa desmotivação por serem abusivos e desproporcionais aos ordenados e à vida no geral”, argumenta. “Ao mesmo tempo, também me faz ter um foco maior, a certeza de que vou lutar para poder usufruir disso tudo um dia e proporcionar essas memórias aos meus filhos”, garante. “Fica a ânsia de um dia poder conhecer o mundo, que nos traz tanto crescimento pessoal. Fica também o desejo de que, um dia, possam ser mais equilibradas as cargas de trabalho, os ordenados e o custo de vida que implica ter, cuidar e suportar uma família em Portugal. Porque férias, descanso ou uma viagem de lazer, será sempre merecido para quem se esforça um ano inteiro para cumprir as responsabilidades que acarreta suportar uma vida e família em Portugal”, frisa a jovem.

Brenda Lopes da Silva Martins, assistente administrativa de 25 anos, de Coimbra, partilha a mesma paixão com as duas outras jovens. Ao mesmo tempo, também a frustração de ter tido de abrandar os seus sonhos de conhecer outros países. A jovem brasileira admite que a viagem mais marcante até hoje foi a primeira vez que pisou o solo português. “Não só pelo valor sentimental, pois a minha mãe já vivia cá há alguns anos, mas por toda a novidade e experiência que foi andar de avião e sair do meu país de origem”, explica. Até começar a viver sozinha e a ter de pagar as suas contas, Brenda visitou o Uruguai, Espanha, Alemanha, o Brasil – que atualmente considera um destino de férias – e Portugal. “Para fazer face às despesas intrínsecas, a situação de autonomia fica quase impossível… Com o ordenado mínimo, conseguir tirar dinheiro de parte para viagens é complicado. O básico é a prioridade sempre, contas pagas e comida na mesa”, aponta, admitindo que não consegue juntar dinheiro neste momento. “Manter dinheiro na conta até ao final do mês depois de pagar as coisas requer muita poupança para não chegar no dia 30 à zeros”, lamenta. O sentimento é por isso de tristeza e frustração. “O facto de acompanhar pessoas que têm a possibilidade de viajar deixa-me frustrada porque acabo por pensar que me esforço tanto, estudei, estudo, trabalho e ainda assim não é suficiente para fazer coisas que me dão tanto gozo”, remata.