Oficial: Neymar é jogador do Al Hilal

Neymar vai ser jogador do Al Hilal de Jorge Jesus, o anúncio foi feito esta terça-feira pelo clube saudita nas redes sociais.

Os árabes oficializaram a contratação com um vídeo e no final o jogador brasileiro aparece e diz : “estou na Arábia Saudita e sou do Al Hilal”.

O avançado assinou um contrato válido até junho de 2025 com um salário de 300 milhões em dois anos, que pode chegar aos 400 milhões por causa dos acordos comerciais.

Neymar chega à liga saudita depois de seis anos no Paris Saint-Germain.