Incêndio em casa devoluta no Porto leva à evacuação dos edifícios adjacentes

Um incêndio numa casa devoluta em Paranhos, no Porto, obrigou à retirada dos moradores nos prédios adjacentes, na noite de segunda-feira, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta foi dado às 23h30 e não há registo de feridos

Fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto explicou que o incêndio afetou um complexo habitacional devoluto em Paranhos, acrescentando que o fogo não atingiu as habitações adjacentes.

No entanto, por segurança, os moradores nesses edifícios foram retirados de casa.

No local estiveram elementos dos Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto e os Bombeiros Voluntários Portuenses.

Pelas 00h45 o fogo já tinha sido dado como dominado