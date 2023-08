O cardeal-patriarca deu a outra face

A polémica do nome da ponte sobre o rio Trancão faz lembrar a célebre história da ponte sobre o Tejo. Rezam as crónicas que o ditador pediu ao Presidente Américo Thomaz para não darem o seu nome àquela grande obra do regime. “Assim pelo menos poupam o trabalho de depois o mudar”, terá argumentado Salazar. E estava absolutamente certo. Menos de dez anos depois da inauguração, o nome da ponte era alterado para “Ponte 25 de Abril”, um dos grandes paradoxos da nossa toponímia (há outros).

Vamos então ao caso do Trancão. Terminada a Jornada Mundial da Juventude, houve que batizar a ponte, construída para o evento, que atravessa aquele que já foi um dos rios mais poluídos da Europa. Com toda a naturalidade, a Câmara de Lisboa sugeriu o nome do cardeal-patriarca, D. Manuel Clemente. Julgo que seria uma justa homenagem a um dos pais e obreiros da JMJ. Mas logo se interpôs uma petição para que o nome do cardeal-patriarca não fosse dado àquele equipamento. O motivo apresentado foram os abusos sexuais cometidos por homens da Igreja – pelos quais, diga-se, D. Manuel Clemente não teve qualquer responsabilidade. Na realidade, estou convicto de que a petição (como os cartazes que foram colocados durante a visita do Papa) terá menos que ver com os abusos do que com uma vontade indómita de desgastar a Igreja e apoucar os seus representantes.

D. Manuel Clemente “pediu para não se efetivar a atribuição do seu nome à ponte ciclo pedonal sobre o rio Trancão”, como anunciou um comunicado do Patriarcado.

Aos ataques de que foi alvo, respondeu dando a outra face e extinguindo a polémica de uma penada. Fez bem.

Quanto ao nome da ponte... “Quem controla o passado, controla o futuro; quem controla o presente controla o passado”, escreveu George Orwell. E devia preocupar-nos que o presente seja controlado por uns quantos radicais, petições e outros que tais.