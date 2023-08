Movimento de passageiros nos aeroportos nacionais atingiu valores máximos

Em junho de 2023, nos aeroportos nacionais movimentaram-se 6,4 milhões de passageiros e 17,9 mil toneladas de carga e correio, correspondendo a variações de +11,4% e -1,9%, respetivamente, face a junho de 2022. Comparando com junho de 2019, registaram-se aumentos de 8,4% e 9,3%, pela mesma ordem.

Desde o início de 2023, têm-se verificado máximos históricos nos valores mensais de passageiros nos aeroportos nacionais. Em junho de 2023, registou-se o desembarque médio diário de 107 mil passageiros nos aeroportos nacionais, valor superior ao registado em junho de 2022 (95,9 mil; +11,6%) e 9,1% acima do verificado em junho de 2019 (98,1 mil).

No primeiro semestre de 2023, o número de passageiros aumentou 28,4% face a igual período de 2022, enquanto o movimento de carga e correio registou um ligeiro decréscimo (-0,8%). Comparando com o primeiro semestre de 2019, registaram-se acréscimos de 12,0% e 9,4%, respetivamente.

Considerando o volume de passageiros desembarcados e embarcados em voos internacionais no primeiro semestre de 2023, o Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos, com crescimentos de 23,7% no número de passageiros desembarcados e 24,9% no número de passageiros embarcados, face a igual período de 2022. França ocupou a segunda posição, com acréscimos de 23,3% e 23,7%, pela mesma ordem, seguindo-se a Espanha, com aumentos muito expressivos face ao 1º semestre de 2022 (+47,5%, quer como país de origem, quer como país de destino dos voos).