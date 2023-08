Quatro migrantes na ilha grega de Samos intercetados pela GNR

Foram identificados, esta segunda-feira, pela GNR, quatro migrantes na ilha grega de Samos, com idades compreendidas entre os 20 e 30 anos, no âmbito da Operação Conjunta da FRONTEX 'Poseidon 2023'.

"No decorrer de uma ação de patrulhamento de vigilância da costa e fronteira externa da União Europeia com a Turquia, os militares da Guarda que se encontravam a operar com uma câmara de vigilância noturna, detetaram uma pequena embarcação com 25 pessoas a bordo, em direção a uma praia na Ilha de Samos", diz um comunicado da GNR, acrescentando que “alguns dos ocupantes" desembarcaram nas montanhas onde os militares da GNR "se encontravam a efetuar o patrulhamento de vigilância".

"As autoridades locais estão a efetuar diligências com o intuito de apurar o paradeiro dos restantes ocupantes da embarcação", diz ainda a nota.