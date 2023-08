Fogo em Carrazeda de Ansiães obriga à retirada de duas pessoas de uma aldeia

Um incêndio que deflagrou esta segunda-feira à tarde numa zona de mato em Pinhal do Norte, concelho de Carrazeda de Ansiães, está a ser combatido por mais de 100 operacionais. Duas pessoas foram retiradas da aldeia de Felgueira, por precaução.

As chamas parecem não querer dar tréguas, estando a lavrar com intensidade, disse à Lusa fonte do comando da operação.

O fogo dirige-se agora para a freguesia de Pereiros, mas ainda sem necessidade de medidas preventivas, e os ventos fortes não estão a ajudar no combate às chamas.