Moscovo envia caça F-16 para intercetar avião norueguês no Mar de Barents

Um caça russo, da Frota do Norte, foi esta segunda-feira enviado para intercetar um avião norueguês que sobrevoava as águas neutrais do Mar de Barents, no Ártico, em direção à fronteira da Rússia.

Em comunicado, o Ministério da Defesa da Rússia informou que “a tripulação do avião de combate russo identificou o alvo aéreo como um avião de patrulha da base R-8A Poseidon da Força Aérea Norueguesa", acrescentando que “o voo [russo] foi realizado em estrita conformidade com os padrões internacionais.

Também hoje, note-se, vários caças F-16 neerlandeses foram enviados para intercetar dois bombardeiros russos que se dirigiam para o espaço aéreo do país, que faz parte da NATO, tendo sido detetados pela Dinamarca, divulgaram os Países Baixos.