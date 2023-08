Homem encontrado morto com tiro nas costas no Barreiro

Um homem foi encontrado morto com um tiro nas costas, na madrugada desta segunda-feira num jardim do Barreiro, avança a Lusa.

Segundo a mesma fonte, a Polícia Judiciária de Setúbal está já a investigar o caso.

Fonte da PJ de Setúbal adiantou à agência Lusa que o corpo do homem, com cerca de 30 anos, foi encontrado por uma pessoa que passava no local.

A PSP foi a primeira força alertada para o crime, tendo depois o caso passado para a alçada da Polícia Judiciária por existirem suspeitas de homicídio.