Choque entre três carros causa cinco feridos na Póvoa de Lanhoso

Um choque entre três carros na Póvoa de Lanhoso, na tarde deste sábado, causou cinco feridos, dois deles graves, avança o Correio da Manhã.

De acordo com a mesma fonte, o alerta foi dado às 15h15.

Os dois feridos com gravidade de 50 e 32 anos, foram encaminhados para o Hospital de Braga.

Duas vítimas ficaram encarceradas e outra recusou receber assistência hospitalar.

No local estão 30 bombeiros da Póvoa de Lanhoso e de Amares, e da Cruz Vermelha de Rio Caldo, juntamente com dez elementos do INEM e um helicóptero.