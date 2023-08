Conceição não vai fazer antevisão do jogo em Moreira de Cónegos

Sérgio Conceição não vai fazer a conferência de imprensa de antevisão do jogo de segunda-feira com o Moreirense, para a primeira jornada da Liga.

O treinador do FC Porto foi expulso no jogo da Supertaça frente ao Benfica, em que os dragões perderam por 2-0 e, não estará no banco em Moreira de Cónegos.

Apesar da expulsão, Conceição não ficou impedido de falar aos jornalistas, mas escolheu não fazer a conferência de imprensa.