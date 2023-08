Trump autorizado a publicar alguns dados sobre a invasão ao Capitólio

Uma juíza decidiu esta sexta-feira que Donald Trump pode partilhar nas redes sociais algumas informações acerca da invasão do Capitólio em 2021, desde que não coloque em risco a segurança do país.

Desta forma, a juíza Tanya Chutkan, do tribunal federal do distrito de Columbia, em Washington, quis estabelecer um meio-termo entre as preocupações dos procuradores, que temem que Trump comprometa a integridade do caso ao partilhar informações nas redes sociais, e dos advogados do ex-presidente, que se opõem a qualquer limite à sua liberdade de expressão.

"O Sr. Trump, como qualquer outro cidadão americano, tem o direito à liberdade de expressão consagrado na Primeira Emenda da Constituição. No entanto, esse direito não é absoluto", frisou Chutkan durante uma audiência em tribunal.