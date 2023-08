Pôr do Sol: O mistério do colar de São Cajó já é o filme português mais visto do ano

'Pôr do Sol: O mistério do colar de São Cajó, que estreou a 03 de agosto em 62 salas de cinema, sobe ao primeiro lugar dos filmes portugueses exibidos este ano nas salas de cinema, ultrapassando 'Mal Viver', ficção de João Canijo.