Operação da GNR termina com 11 detidos em Albufeira

A GNR deteve 11 pessoas com idades entre os 19 e os 65 anos, em Albufeira, no distrito de Faro, esta sexta-feira.

As detenções surgiram no âmbito de uma operação de combate à criminalidade, a GNR efetuou diversas ações de fiscalização em vários locais do concelho de Albufeira, com o objetivo de combate à criminalidade.

Sete pessoas foram detidas por tráfico de estupefacientes, duas por condução sob o efeito do álcool, uma por posse de arma proibida e uma por ameaça agravada.

No decorrer das diligências policiais ocorreu a apreensão de duas navalhas, uma delas de abertura automática, uma pistola de alarme, 40 munições de salva, um aerossol de defesa, uma arma elétrica, 65 doses de haxixe, 59 doses de MDMA, 24 doses de cocaína, uma faca com vestígios de haxixe e 20 euros em numerário.

No decorrer das ações houve a fiscalização de quatro estabelecimentos de diversão noturna, que culminaram na elaboração de nove autos de contraordenação. No âmbito rodoviário foram elaborados 12 autos de contraordenação.