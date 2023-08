Liga levanta interdição ao relvado do Bessa

A interdição ao Estádio do Bessa foi levantada esta sexta-feira, o anúncio foi feito pela Liga Portugal. Esta decisão surge na sequência de melhorias no relvado.

“A decisão foi tomada após nova vistoria aos trabalhos de recuperação do relvado, que se revelaram efetivos no que diz respeito ao aumento de densidade do mesmo, não pondo em risco o normal desenrolar do jogo, bem como a integridade física dos intervenientes ao jogo”, explica a Liga em comunicado.

O relvado do Bessa estava interditado desde 24 de julho, após o jogo entre o Boavista e o UD Leiria para a Taça da Liga, mas agora as condições estão novamente asseguradas e, desta forma, o Boavista pode receber o Benfica no dia 14, na primeira jornada da Liga.