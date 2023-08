Número de vítimas mortais em incêndios no Havai sobe para 55

O balanço das vítimas mortais nos grandes incêndios florestais no subiu para 55 mortos, alertaram as autoridades do condado de Maui, a ilha mais afetada.

As autoridades deste local revelaram pela manhã que o fogo que assola Lahaina estava 80% controlado e, segundo o novo comunicado, não houve mudanças.

Este incêndio já destruiu uma grande parte da cidade turística de Lahaina, na costa oeste de Maui, e, segundo o balanço anterior dava conta de 26 mortos e milhares de desalojados.

Segundo o chefe da polícia, John Pelletier, muitas dessas pessoas podem simplesmente não conseguiram entrar em contacto com os seus familiares - pelas zonas onde estão, ou por não terem telemóveis com eles.