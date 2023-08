Viana do Castelo. Duas praias interditas a banhos devido a bactéria

Duas praias em Viana do Castelo, a da Argaçosa (fluvial) e a do Lumiar (marítima), estão interditas a banhos desde quarta-feira por falta de qualidade da água.

O capitão do porto local disse, à agência Lusa, que a decisão foi tomada após terem sido feitas análises e na sequência das análises realizadas regularmente às águas fluviais e marítimas do concelho terem revelado um "parâmetro fora do quadro de qualidade", relacionado com a presença da bactéria 'Escherichia coli'.

Ainda hoje, segundo a mesma fonte, seriam ainda recolhidas novas análises às águas.

Para informar as pessoas, foi hasteada a bandeira vermelha na praia da fluvial da Argaçosa. Já na praia do Lumiar, foram colocadas placas a desaconselhar banhos no mar.