Primeiro-ministro deseja "maiores felicidades" ao novo patriarca de Lisboa

O primeiro-ministro deixou, esta quinta-feira no Twitter, votos de as maiores felicidades" ao novo patriarca de Lisboa, bispo Rui Valério.

António Costa fez ainda questão de enviar "uma saudação especial" a D. Manuel Clemente, que deixa as funções de Patriarca de Lisboa ao fim de uma década e que culminaram com a Jornada Mundial da Juventude em Portugal.

Sublinhe-se que foi revelado, esta quinta-feira, que D.Rui Valério, até agora bispo das Forças Armadas, seria o novo patriarca de Lisboa, sucedendo a Manuel Clemente, que pediu a resignação por limite de idade.

Quero desejar as maiores felicidades ao novo Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério.

A D. Manuel Clemente, quero também deixar uma saudação especial pelo trabalho desenvolvido, nos últimos anos, com a comunidade e toda a colaboração que culminou com a Jornada Mundial da Juventude.