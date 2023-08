Chermiti a caminho do Everton após rescisão com o Sporting

Youssef Chermiti, rescindiu, na quarta-feira, o contrato que tinha com o Sporting e prepara-se para ser apresentado como reforço do Everton, avança Fabrizio Romano, jornalista especialista em transferências.

Segundo a mesma fonte, o jogador vai fazer os habituais exames médicos e depois assina o contrato com o clube da Premier League.

O Sporting vai receber 12,5 milhões de euros, mais 2,5 milhões por objetivos individuais e coletivos. Os leões ficarão ainda com 12,5 % do valor numa futura venda do jogador.

Chermiti está no Sporting desde 2016. Na última temporada fez 22 jogos e marcou três golos.