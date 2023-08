D. Rui Valério é o novo patriarca de Lisboa

O Papa Francisco nomeou esta quinta-feira D. Rui Valério, até agora Bispo das Forças Armadas e de Segurança, como novo Patriarca de Lisboa.

O bispo, de 58 anos, sucede a D. Manuel Clemente, tornando-se, assim, o 18.º Patriarca de Lisboa. É natural de Urqueira, no concelho de Ourém, tendo sido ordenado padre em 1991, em Fátima.

D. Rui Valério vai tomar posse como Patriarca de Lisboa no dia 2 de setembro às 11h00 na Sé Patriarcal. "A entrada solene tem lugar no dia seguinte, domingo, dia 3 de setembro, às 16 horas, na Igreja de Santa Maria de Belém", lê-se no comunicado.

Como lema episcopal, o religioso escolheu "In Manibus Tuis", Nas Vossas Mãos, em tradução livre.



Numa primeira mensagem à Igreja de Lisboa, destacou a intenção de escutar, "sem deixar ninguém para trás", e apelou à participação dos jovens na vida da diocese porque "sem eles a Igreja simplesmente morre".