Trump não quer comparecer na leitura de novas acusações

O ex-Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu para não estar presente pessoalmente na audiência, que vai acontecer esta quinta-feira num tribunal na Florida.

O antigo apresentador do The Apprentice declarou-se por escrito como "não culpado" das novas acusações no processo da alegada gestão negligente de documentos confidenciais.

Até ao momento, a juíza Aileen Cannon não respondeu a este pedido dos advogados de Trump para renunciar ao seu direito de comparecer na leitura das três acusações.

Para além das 37 acusações iniciais contra Trump, foram adicionadas ainda uma de "retenção deliberada de informações de defesa nacional" e duas acusações adicionais de "obstrução", relacionadas com as alegadas tentativas de remover imagens de vídeo de vigilância no verão de 2022.

Para além de Trump, Waltine Nauta e Carlos de Oliveira, dois funcionários do ex-presidente acusados de ajudá-lo a esconder os documentos confidenciais, serão intimados esta quinta-feira perante a juíza Shaniek Mills Maynard, numa audiência marcada para esta quinta-feira.

Carlos de Oliveira, de origem portuguesa, é o caseiro da propriedade de Mar-a-Lago onde Trump tem residência na Florida, e vai ser alvo da primeira leitura das acusações e Waltine Nauta, a assistente pessoal do ex-presidente, é a segunda.