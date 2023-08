Candidato à presidência do Equador é assassinado

O candidato presidencial do Equador, Fernando Villavicencio, foi assassinado, na quarta-feira, depois de abandonar um comício de campanha numa área central da capital, Quito.

Segundo o ministro do Interior, Juan Zapata, garantiu que o ataque foi realizado por assassinos contratados que também feriram outras pessoas.

As autoridades ainda não forneceram mais pormenores sobre este incidente, que aconteceu no final da tarde, no exterior de um coliseu onde candidato se reunira com apoiantes no âmbito da campanha eleitoral para as eleições de 20 de agosto.

Villavicencio, conhecido por ser um crítico do ex-Presidente Rafael Correa (2007-2017), deslocava-se com proteção policial devido às ameaças que recebera semanas antes.

A imprensa local avançou que agentes especiais estavam a investigar a possibilidade de um artefacto explosivo ter sido colocado no local onde o candidato realizava o evento de campanha.

Este homicídio acontece numa altura em que o país está a sofrer uma escalada de violência devido às ações do crime organizado.