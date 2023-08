Espanha. Detido homem que matou duas pessoas num incêndio no Seixal

Um homem, de 30 anos, suspeito de ter matado um casal num antigo infantário no Seixal, foi localizado e detido em Espanha.

O homem, na madrugada de 14 de maio, “introduziu-se num imóvel abandonado, que servia de domicílio a um casal, com 53 e 48 anos” e ao “verificar a existência de duas pessoas no interior do imóvel, decidiu atear fogo, fugindo de seguida e fechando o acesso, com o recurso a uma porta, impedindo, dolosamente, que as vítimas pudessem fugir do incêndio”, informa a PJ, através de comunicado.

Após o crime, o homem ausentou-se do país para parte incerta, até ser localizado em Espanha, onde foi detido com o apoio das autoridades espanholas.

Já foi presente a tribunal tendo-lhe Dido aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.