Polónia vai duplicar número de militares na fronteira com a Bielorrússia

A Polónia vai duplicar a força militar estacionada na fronteira com a Bielorrússia, tendo enviado mais dois mil soldados em vez dos mil anunciados anteriormente.

Esta notícia foi avançada pelo vice-ministro do Interior, Maciej Wasik, com as autoridades deste país a alertarem ainda para a recente ameaça de provocações por parte da Bielorrússia e para os potenciais perigos colocados pela presença de milhares de mercenários do Grupo Wagner no país vizinho.

As autoridades polacas também acusaram a Bielorrússia e a Rússia de orquestrarem um novo afluxo de migrantes em direção à União Europeia para desestabilizar a região.

De forma a lidar com este número recorde de tentativas de travessia, os guardas da fronteira pediram, no início da semana, o envio de mil soldados, mas o Governo duplicou o reforço.

As tropas deverão ser enviadas dentro de duas semanas e juntar-se-ão aos dois mil soldados já estacionados junto à fronteira com a Bielorrússia.

Para além dos militares, a Polónia tem ainda mais de cinco mil elementos da guarda fronteiriça e 500 efetivos da polícia de choque destacados na fronteira com a Bielorrússia.