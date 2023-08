Erdogan diz que países ocidentais "devem cumprir promessas" à Rússia

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que a solução para o escoamento de cereais ucranianos no Mar Negro "depende dos países ocidentais, que devem cumprir as suas promessas".

"A solução deste problema depende do respeito pelos países ocidentais das suas promessas. Não foram tomadas as medidas que teriam permitido transformar num cessar-fogo a atmosfera positiva criada pela Iniciativa do Mar Negro, e de seguida num acordo de paz duradouro", disse Erdogan, durante uma conferência de embaixadores em Ancara, contudo, este acrescentou que "pode ser encontrada uma solução".

"Na semana passada, no decurso da nossa conversa telefónica com Putin, tomámos conhecimento das exigências da Rússia", indicou, sem adiantar mais pormenores.

Juntamente com as Nações Unidas, a Turquia foi um dos mediadores da Iniciativa do Mar Negro, acordo firmado em Istambul no verão de 2022 que permitiu a exportação de cereais através desta via marítima através de portos ucranianos.

Este acordo foi suspenso em meados de julho passado, após a saída unilateral de Moscovo.

A Rússia suspendeu o acordo após meses de críticas, apontando para o facto de que o envio de produtos agrícolas e de fertilizantes estavam bloqueados pelas sanções ocidentais, impostas devido à invasão à Ucrânia.