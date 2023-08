Supremo Tribunal dos Estados Unidos vai repor lei para controlar 'armas fantasmas'

O Supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos vai repor a legislação que visa controlar a proliferação de 'armas fantasmas', armas de fogo sem número de série cada vez mais usadas em crimes em todo o país.

Com uma votação de cinco votos contra quatro, esta organização suspendeu uma decisão de um juiz federal do Texas que invalidou as normas decididas pelo governo do Presidente Joe Biden aplicáveis a estas armas.

Esta regulação vai continuar a vigorar, enquanto o governo recorre da decisão anterior, um processo que eventualmente deverá voltar ao Supremo.

O Departamento de Justiça comunicou ao Supremo que, em 2021, foram apreendidas mais de 19 mil 'armas fantasmas' em várias cenas de crime, um número que representa uma duplicação em apenas cinco anos.