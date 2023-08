Bolsonaro tem 232 mil euros em multas acumuladas nos tribunais

O ex-Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, tem multas acumuladas de 1,250 milhões de reais (cerca de 232 mil euros) em tribunais.

Esta multa foi acumulada devido aos ataques ao sistema eleitoral e por não cumprir medidas sanitárias contra a covid-19, segundo a imprensa.

Segundo um levantamento feito pelo Globo, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aplicou entre 2022 e o presente ano multas avaliadas em cerca de 46 mil euros devido a ataques feitos ao sistema eleitoral e às urnas eletrónicas nas eleições de outubro passado, bem como o não cumprimento dessas multas.

Até ao momento, desse valor, revelou o Globo, Bolsonaro pagou apenas quase mil euros.

Para além deste valor, tramitam na Justiça de São Paulo cinco processos de multas no valor de cerca de cerca 190 mil euros por não ter cumprido as medidas sanitárias durante a pandemia de covid-19, altura em que era o Presidente do país.