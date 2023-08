Governo do Reino Unido ameaça migrantes que não queiram ser alojados em barcaça

O Ministério do Interior do Reino Unido ameaçou retirar o alojamento a todos os requerentes de asilo que recusarem embarcar na barcaça "Bibby Stockholm", atracada no porto de Portland, sem "uma explicação razoável".

A ONG de apoio aos refugiados Care4Calais revelou que impediu que vinte pessoas fossem transferidas para a embarcação.

Do total de 50 requerentes de asilo que se espera que cumpram esse trâmite ao longo da semana, só 15 é que o fizeram até ao momento.

"Se os requerentes de asilo não aceitarem uma oferta de alojamento adequado sem uma explicação razoável, não esperem que lhes seja oferecido um alojamento alternativo", escreveu o Ministério do Interior numa carta enviada para um dos migrantes que ficaram em terra, informou a Sky News.

O ministro da Justiça, Alex Chalk, argumentou no programa televisivo Today que "é pouco provável" que esta ação seja "ilegal", embora tenha preferido deixar a porta aberta para que os tribunais se pronunciem sobre o assunto.

"O que é perfeitamente legal é que os britânicos saibam que isto é o que estamos a oferecer e que não é um alojamento de quatro estrelas, mas é perfeitamente seguro, é perfeitamente digno e cumpre os regulamentos de segurança contra incêndios e sabe-se lá o que mais", afirmou o ministro.