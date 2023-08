Julho foi o mês mais quente de sempre alguma vez registado na Terra, revelou o serviço europeu Copernicus.

No passado mês de julho, foi observado que este foi 0,33°C mais quente do que o mês que detinha o recorde até agora (julho de 2019, quando se registou uma média de 16,63°C).

Segundo o Copernicus, a temperatura do ar foi também 0,72°C mais quente do que a média (1991-2020) em julho.

No dia 27 de julho, os cientistas deste instituto tinham considerado "extremamente provável" que fosse o mês mais quente de que há registo, no conjunto de todas as estações, confirmando agora esta informação.

Esta revelação levou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a afirmar que a Humanidade tinha deixado para trás a era do aquecimento global para entrar na da "ebulição global".

"Acabámos de assistir a novos recordes de temperaturas globais do ar e à superfície dos oceanos em julho. Estes recordes têm consequências desastrosas para as pessoas e para o planeta, que está exposto a fenómenos extremos mais frequentes e mais intensos", reforçou a diretora-adjunta do Serviço Europeu de Monitorização das Alterações Climáticas do Copernicus, Samantha Burgess.

Para além do calor, também nos oceanos foi registada esta preocupante evolução, com temperaturas à superfície anormalmente elevadas desde abril e níveis sem precedentes em julho.

"Acabámos de assistir a novos recordes de temperaturas globais do ar e à superfície dos oceanos em julho. Estes recordes têm consequências desastrosas para as pessoas e para o planeta, que está exposto a fenómenos extremos mais frequentes e mais intensos", sublinhou a diretora-adjunta do Serviço Europeu de Monitorização das Alterações Climáticas do Copernicus, Samantha Burgess.