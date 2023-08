Morreu Bryan Randall, namorado de Sandra Bullock

Morreu Bryan Randall, namorado da atriz Sandra Bullock, no fim de semana, avançou a família. Tinha 57 anos.

"É com grande tristeza que partilhamos que, no dia 5 de agosto, Bryan Randall morreu pacificamente depois de uma luta de três anos contra a esclerose lateral amiotrófica. Bryan escolheu desde cedo manter a sua jornada com a ELA privada e aqueles que cuidaram dele fizeram o melhor para honrar o seu pedido", lê-se no comunicado.

"Estamos imensamente gratos aos incansáveis médicos que navegaram connosco na natureza desta doença e às espantosas enfermeiras que se tornaram nossas companheiras de quarto, sacrificando muitas vezes as suas próprias famílias para estarem com a nossa", pode ler-se.

Foi em 2015 que a atriz conheceu o fotógrafo, quando Randall foi fotografar o aniversário do filho Louis. Nesse mesmo ano, começaram a namorar.

O namoro foi oficializado no mesmo ano, quando o casal marcou presença no casamento de Jennifer Aniston e Justin Theroux.