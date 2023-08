Infarmed manda recolher lotes de medicamento para tensão alta

O Infarmed mandou recolher do mercado dois lotes do medicamento Ramipril + Hidroclorotiazida Generis, que são receitados a pessoas que sofrem de tensão arterial alta.

Em causa está o facto de terem sido detetados valores fora de especificação nos parâmetros de doseamento e impureza.

A serem retirados do mercado estão os lotes 21LN083A (56 comprimidos), com validade até 01/12/2023, e 22AN092A (56 comprimidos), com a validade 01/01/2024.

As entidades que tenham estes lotes em 'stock' não os podem vender, dispensar ou administrar, devendo devolvê-los.

Já os doentes que estejam a utilizar medicamentos pertencentes a estes lotes não devem interromper o tratamento, mas, logo que possível, devem pedir a substituição por outro lote ou nova indicação de um medicamento alternativo.