X ou Twitter. O fundo das redes

As redes sociais tornaram-se para muitos um modo de estar e uma realidade paralela. Há quem viva dentro delas, há quem com elas faça negócio, quem dependa do que lá se passe ou não as use, quem apenas as frequente por uma questão de trabalho ou quem, por viver afastado, utilize estes meios virtuais para manter o contacto com a família e amigos. Há para todos os gostos. O Facebook generalista, mais utilizado por um público mais velho talvez por ser também o mais antigo e fácil de usar, o Instagram que se foca na imagem, nas fotografias e nos espaços, o Tik Tok, para um público mais jovem e mais interativo, ou o Twitter, que ficou conhecido por ser a preferência de figuras conhecidas, políticos internacionais ou comentadores, uma vez que se se foca em frases curtas quando se quer passar alguma mensagem ou soltar cá para fora uma notícia.

Confesso que sou cada vez menos utilizador mas sou zero fundamentalista. Cada um deve escolher o que quer fazer do seu tempo sem que alguém tenha algo a ver com o assunto. Uso cada vez mais, apenas como ferramenta de trabalho. Faz-me no entanto alguma confusão ver algumas pessoas que vivem dentro das redes e que precisam de as “folhear” assim que acordam ou já na cama antes de ir dormir. Que fazem dos likes a sua alegria e das partilhas o seu sucesso pessoal. Que necessitam de se sentir importantes por lá e que já não vivem sem elas. Nunca fui adepto do Twitter. Fiz uma conta há uns anos, onde partilhei meia dúzia de crónicas mas nunca me perdi por lá mesmo com os apelos de vários amigos e leitores que de quando em vez me incitavam a ser mais ativo.

Esta semana, esta rede social que foi comprada há pouco tempo pelo famoso e polémico Elon Musk, mudou o seu nome de Twitter para X, alterando algumas regras. Fui ver que novidades trazia esta nova nomenclatura e que o vi foi o fundo do que considero ser a dignidade humana.

Desde ofensas entre comentadoras televisivas que se pegam uma com a outra criando hordas de fanáticos extremistas puxando por cada uma, a dezenas de comuns mortais fazendo-se passar por especialistas no mercado de futebol, com notícias em primeira mão desta e daquela contratação conforme os clubes e inclusivamente adeptos dos próprios clubes a esmagarem autenticamente jogadores de quem não gostam com palavras insultuosas e abjetas. Fanáticos religiosos e extremistas da esquerda e da direita num registo completamente tóxico, com ideias estapafúrdias e ameaças com asneiras do pior. Um mundo de especialistas e de críticos que nunca viram a luz do dia a verberar contra este e aquele como se fossem donos da razão. Frases plagiadas, outras feitas, gente perigosa, que gasta os seus minutos à caça da miséria e do erro.

Encontrei no X, antigo Twitter, o fundo das redes onde para se ter um selo de alguém supostamente pode pagar para tal. Continua portanto tudo igual. É incrível como pessoas que papagueiam valores e defendem certo tipo de conceitos se perdem em palavras tão sujas como as que vi. E há quem passe por ali os seus dias, alimentando-se da mentira, pisando outros como hobbie, apenas por prazer. Que lhe façam bom proveito mas eu não vi ali nada que preste.