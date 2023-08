Incêndios. Várias estradas cortadas de Norte a Sul do país

São vários os incêndios que estão ativos no país e que estão a obrigar ao corte de estradas de Norte a Sul de Portugal.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a principal autoestrada, a A1 que liga Lisboa e Porto, foi ontem “cortada à circulação nos dois sentidos junto à aérea de serviço de Leiria”, por precaução devido à proximidade de um incêndio que lavra em Arrabal, Leiria. “Quem vai Sul- Norte, Fátima e Torres Novas já não passa, e quem vem Norte-Sul, de Leiria também já não passa”, revelou a Proteção Civil ao telefone com o i poucas horas antes do fecho desta edição. Além disso, esta segunda-feira, também a A42 voltou a estar cortada junto ao nó de Seroa, em Paços de Ferreira, devido ao incêndio que lavra em Lordelo, no concelho de Paredes. A autoestrada ficou cortada desde as 12h56, pouco depois da reativação do incêndio que começou no domingo. No entanto, de acordo com a ANEPC, “foi reaberta às 17h16”.

Segundo informou a GNR, no final da tarde de segunda-feira, o trânsito também estava cortado na Estrada Nacional (EN) 120 e com constrangimentos em duas estradas municipais na freguesia de São Teotónio, no concelho de Odemira, devido ao incêndio que lavra desde sábado. Além disso, fonte do Destacamento Territorial de Beja da GNR, que falava à Lusa cerca das 15h do mesmo dia, a circulação rodoviária estava cortada na EN120, entre São Teotónio e Odeceixe, no concelho vizinho de Aljezur, já no distrito de Faro, desde cerca das 11h.

A mesma fonte adiantou à Lusa que as Estradas Municipais (EM) 501, entre São Teotónio e Relva Grande, e 1186, entre São Miguel e Vale dos Olhos, na freguesia de São Teotónio, apresentavam constrangimentos à circulação rodoviária desde a tarde de domingo.