Fogo de Lordelo em Paredes dominado

Foi dado como dominado o incêndio que se reativou esta segunda-feira à tarde em Lordelo, no concelho de Paredes.

"A A42 já foi reaberta e o incêndio está dominado", disse, à agência Lusa, fonte do comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto (AMP).

Ao final da tarde, de acordo com a Proteção Civil, o incêndio, pelas 18h23, estava a ser classificado como estando "em resolução", contando no local com 82 operacionais e 33 meios terrestres.