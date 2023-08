Banco Montepio. Resultados líquidos consolidados recorrentes de 67,8 milhões

O Banco Montepio obteve resultados líquidos consolidados recorrentes de 67,8 milhões de euros no primeiro semestre, mais 44,5 milhões de euros que no período homólogo de 2022 (23,3 milhões de euros).

Este semestre ficou marcado com a venda de 51% do capital social do Finibanco Angola, o que “implica o registo contabilístico de um efeito não recorrente desfavorável resultante da reciclagem da reserva cambial negativa” no valor de 116,1 milhões de euros, traduzindo-se em prejuízos líquidos de 48,3 milhões de euros.

O produto bancário core ascendeu a 259,7 milhões, com a margem financeira a aumentar 83,9 milhões (+76,1%) e as comissões 7,3 milhões (+12,7%). O segmento de empresas representa 44% do crédito a clientes e os depósitos de clientes totalizaram 12,9 mil milhões, com o segmento de particulares a valer 72% do total.