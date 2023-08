Altice. Receitas sobem para 718 milhões no 2.º trimestre do ano

As receitas e o EBITDA atingiram 718 milhões de euros e 254 milhões de euros no segundo trimestre do ano, o que representa crescimentos homólogos de +11,8% e +9,5%, respetivamente, “registando uma vez mais uma sólida performance financeira”, mantendo “a sua trajetória de crescimento da receita e EBITDA, sustentada num portfólio diversificado e inovador de produtos e serviços, alicerçados na melhor tecnologia disponível e em redes de nova geração”, diz a operadora em comunicado.

O investimento, nesse período, foi de 120 milhões de euros, "reafirmando-se a aposta na transformação global das infraestruturas, na inovação e no investimento em Portugal". E acrescenta: "A Altice Portugal mantém-se na vanguarda da inovação e do progresso tecnológico, atingindo, no segundo trimestre de 2023, 95% da população com 5G, e 6,3 milhões de casas passadas com fibra, lares e empresas, em todo o país”.

A base dos serviços fixos aumentou 4,9% nos últimos 12 meses, tendo a base de clientes do serviço de televisão por subscrição crescido +3,9%.

As receitas do segmento consumo registaram o valor de 336 milhões de euros no segundo trimestre de 2023, revelando um crescimento homólogo de +5%. “A base de clientes únicos continuou a expandir-se e aumentou +1,3% face ao período homólogo do ano anterior, +21 mil adições líquidas em 12 meses, totalizando 1,7 milhões”.

Por seu lado, as receitas do segmento de serviços empresariais fixaram-se em 382 milhões de euros neste trimestre, “o que representa uma variação homóloga crescente de +18,6%, impulsionada, sobretudo, pelo crescimento da Geodesia e da Altice Labs”.

O EBITDA aumentou +9,5% face ao 2º trimestre de 2022 para 254 milhões de euros, sustentado no crescimento das receitas dos serviços core e das novas linhas de negócio, mas também na contínua disciplina dos custos operacionais.

O investimento ascendeu a 120 milhões de euros, no segundo trimestre de 2023, “reforçando a aposta contínua na rede móvel, em infraestruturas core de última geração e na expansão da rede de fibra ótica em Portugal”.

Já a aposta no reforço da rede móvel e em particular na implementação da tecnologia 5G, conduziu ao aumento da taxa de cobertura da população portuguesa de 48,9% no final do primeiro trimestre de 2022, para 95% no segundo trimestre de 2023, mantendo-se a taxa de cobertura 4G da população nacional em 99,9%.