Meios aéreos ajudam a apagar incêndio em Odemira e Ourém

A Proteção Civil reforçou os meios de combate aos dois incêndios que maiores preocupações levantam às autoridades, em Odemira e Ourém.

"Para ambos os incêndios foi delineada uma estratégia de combate em ambos os flancos que estão a afetar a área do incêndio e vamos reforçar agora com (...) os meios aéreos pesados (...), com cinco meios aéreos para Ourém e nove para Odemira", informou o comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), José Miranda, em citações para agência Lusa.

O comandante referiu ainda que "nada se alterou" dentro do plano estratégico que tinha sido delineado no início da noite e que os meios aéreos deverão começar a atuar pelas 9h.

O incêndio que deflagrou no sábado em Odemira, no distrito de Beja, já obrigou a evacuar quatro locais no concelho de Odemira (Vale dos Alhos, Vale de Água, Choça dos Vales e Relva Grande) e mais uma unidade de Turismo Rural, num total de mais de 100 pessoas retiradas.