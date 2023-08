Odemira. Dominada uma das três frentes do incêndio

Uma das três frentes do incêndio que continua ativo numa zona de mato em São Teotónio, em Odemira, foi dominada.

Em declarações à agência Lusa, Tiago Bugio, comandante Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, disse que ainda há duas frentes ativas, “uma em direção a Norte e outra a Este”, acrescentando que "as chamas estão a ceder aos meios de combate", que já contam com sete meios aéreos, acrescentou.

Os utentes do Parque de Campismo de São Miguel, evacuado na tarde de sábado devido ao incêndio, já regressaram às instalações do parque.

O alerta para o incêndio foi dado às 14h49.