Calor coloca Lisboa em aviso vermelho durante último dia da JMJ

O IPMA colocou em aviso vermelho o distrito de Lisboa, de domingo, devido ao calor, prevendo-se temperaturas entre 39 e 41 graus celsius, coincidindo com o último dia das Jornadas Mundiais da Saúde (JMJ).

Em comunicado, o insituto justifica o aviso vermelho, o mais grave de uma escala de três e indica Situação meteorológica de risco extremo, com a "persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima".

No domingo, termina a JMJ, onde vai acontecer a missa de envio, celebrada pelo Papa Francisco no Parque Tejo entre as 9h e as 11h.

Na quinta-feira, um dos adjuntos de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Mário Silvestre, aconselhou as pessoas a participar na JMJ a beber muita água e a usar protetor solar e chapéus.

Além disso, disse que poderá ser acionado um sistema de nebulização que, em caso de necessidade, pode ser acionado durante a missa de domingo para ajudar os peregrinos da JMJ a enfrentarem o calor.